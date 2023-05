VISITE FLASH : On papote ? Musée départemental breton, 13 mai 2023, Quimper.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

On papote ?

### VISITE FLASH

Découvrez le musée… en papotant !

Un moment de partage convivial avec une médiatrice pour répondre à vos questions et vous éclairer sur quelques pièces remarquables.

_Durée : en continu – Sans réservation_

_Aux 4 coins du musée_

Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper 29000 Quimper Finistère Bretagne

http://www.bretagne-musees.culture.fr

Introduction indispensable à la découverte du département, le Musée évoque les périodes préhistoriques et gallo-romaines. Les salles d’art ancien montrent un ensemble de vitraux, de pièces d’orfèvrerie et de sculptures. Quatre salles sont consacrées aux costumes traditionnels et à leurs représentations dans la peinture et la sculpture. Le parcours retrace ensuite l’évolution du mobilier du XVIIe siècle aux années 1930. Le circuit s’achève par une rétrospective de la faïence quimpéroise.

Saturday 13 May, 20:00

Introduction essential to the discovery of the department, the Museum evokes the prehistoric and Gallo-Roman periods. The rooms of old(former) art show set(group) of stained-glass windows, of rooms(parts,plays) of silver and of sculptures. Four rooms are devoted to the traditional suits(costumes) and to their representations in the painting(paint) and the sculpture. The route(course) redraws then the evolution of the furniture from XVIIth centuries till 1930s. The circuit ends with a retrospective of the quimpéroise earthenware.

Crédit : ©musée départemental breton