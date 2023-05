Slam avec l’artiste Iraka Musée départemental Arles antique, 13 mai 2023, Arles.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15 Nuit européenne des musées 2023

Sans réservation Handicap moteur. Gratuit

Au cours de cette deuxième année d’atelier slam au musée, les participants-poètes ont composé un album. Venez les voir sur scène et écoutez des extraits de leurs textes mis en musique.

Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles 13635 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Autoroute

https://www.arlesantique.fr/

Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité.

Saturday 13 May, 20:30

A museum anchored in the modernity. Having inaugurated in 1995 facing vestiges of the Roman circus(cirque) and in access(manner) of the Rhône, this museum establishes itself as a shop window(showcase) of the cultures of the Mediterranean Sea which made the wealth of Arles in Antiquity.

Crédit : Slam © MDAA