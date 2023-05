L’incroyable Hermès Musée départemental Arles antique, 13 mai 2023, Arles.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 19:50, 20:00 ⤏ 20:20, 20:30 ⤏ 20:50 Nuit européenne des musées 2023

Fils de Zeus et de Maïa, la fille d’Atlas, Hermès le malicieux se fait remarquer dès sa naissance. Enfant de quelques jours, vif et très dissipé, il invente la lyre, instrument de musique parfait, et l’offre à son grand frère Apollon.

Par **Émilie Fargier** et **Geneviève Vergos-Rozan**, médiatrices au musée

Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité.

