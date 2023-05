Lecture musicale et rencontre-signature / Fanny Taillandier – Foudres Musée départemental Albert-Kahn, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

réservation recommandée Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription

Lecture musicale de l’autrice avec le Programme Hors Champ et rencontre-signature animée par Adrien Genoudet.

À l’occasion de la sortie de son ouvrage Foudres paru dans la collection Fléchette en décembre 2022 (éditions sun/sun).

Parmi les dizaines de milliers de photos des Archives de la Planète, une poignée seulement capturent les orages. Elles sont toutes signées Frédéric Gadmer, opérateur aussi discret que prolifique. Et si les éclairs de l’histoires pouvaient se lire dans ceux de la foudre ?

Dans ses jardins de 4 hectares qu’il aménagea entre 1895 et 1910, le banquier Albert Kahn a rassemblé et conjugué harmonieusement les jardins les plus divers, à l’image du monde dont il rêvait : jardin anglais, jardin japonais, jardin à la française, roseraie, verger… Le trésor d’Albert Kahn, c’est aussi une collection unique de 183 000 mètres de films et de 72 000 autochromes (1er fonds au monde), le tout constituant les « Archives de la Planète » issues d’une cinquantaine de pays, créées entre 1909 et 1931.

