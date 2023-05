Visite à la lampe torche des collections Musée denys puech, 13 mai 2023, Rodez.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Venez redécouvrir le musée Denys-Puech et ses collections dans une atmosphère singulière pour cette nuit des musées. Lumières tamisées, musique de l’époque de la construction, vous êtes invité à venir lampe torche à la main poser un autre regard sur les œuvres et l’architecture du musée.

En partenariat avec la médiathèque de Rodez

Musée denys puech Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez 12000 Rodez Aveyron Occitanie

http://www.grandrodez.com

A côté des œuvres du sculpteur aveyronnais Denys Puech (1854-1942), célèbre pour ses portraits féminins empreints de mélancolie, le musée accueille une importante collection d’Art Contemporain. Le peintre orientaliste Maurice Bompard et le graveur Eugène Viala sont également mis à l’honneur.

Saturday 13 May, 20:00

Next to the works of the sculptor aveyronnais Denys Puech (1854-1942), celebrates for his(her) female portraits marked with melancholy, the museum receives an important collection of Contemporary Art. The Orientalist painter Maurice Bompard and the engraver Eugene Viala are also put in honour.

Crédit : © Musée Denys-Puech