Visite libre des collections permanentes Musée Denon, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

La collection complète du musée est riche d’objets archéologiques, de sculptures, d’œuvres graphiques, beaux-arts, ponctuant 100 000 ans d’Histoire. Profitez de la soirée pour flâner dans nos collections permanentes et partez à la découverte de ses trésors.

Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Une collection beaux-arts, peintures, sculptures, dessins du XVIème au XIXème siècles, rassemblée autour de Vivant Denon, inventeur du musée moderne.

Saturday 13 May, 20:00

A collection Fine Arts, paintings(paints), sculptures, drawings the from XVIth centuries till XIXth centuries, gathered(collected) around living being Denon, inventor of the modern museum.

Crédit : Nuit des musées 2022, salle Vivant Denon © musée Vivant Denon