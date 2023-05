Visite guidée de l’exposition « Le Noble jeu de l’Arc » Musée Denon, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 20:55, 21:15 ⤏ 21:55, 22:15 ⤏ 22:55, 23:15 ⤏ 23:55 Nuit européenne des musées 2023

Sans réservation, places limitées (être présent 10-15 min avant le départ de la visite) . Gratuit

Tout au long de la soirée, visitez avec une médiatrice du musée la toute nouvelle exposition temporaire, Le Noble jeu de l’Arc. Une découverte du monde de l’archerie traditionnelle, de l’histoire des confréries, et une présentation des pratiques de tir auxquelles les compagnies d’archers s’adonnent encore de nos jours.

Plus d’informations sur l’exposition : [www.museedenon.com](http://www.museedenon.com)

Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Une collection beaux-arts, peintures, sculptures, dessins du XVIème au XIXème siècles, rassemblée autour de Vivant Denon, inventeur du musée moderne.

Saturday 13 May, 20:15, 21:15, 22:15, 23:15

A collection Fine Arts, paintings(paints), sculptures, drawings the from XVIth centuries till XIXth centuries, gathered(collected) around living being Denon, inventor of the modern museum.

Crédit : L’abat-oiseau, Manuscrit 2657, folio 6v, conservé par Avignon Bibliothèques (Ville d’Avignon) – Etablissement public communal – Fondation Calvet © cliché IRHT-CNRS