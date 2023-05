Animation sérigraphie Musée Denon, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

En continu, sans réservation . Gratuit

À partir d’œuvres des collections, expérimentez la sérigraphie et repartez avec un tirage papier de votre composition.

avec Klaus Walbrou, graphiste, illustrateur, sérigraphe

Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Une collection beaux-arts, peintures, sculptures, dessins du XVIème au XIXème siècles, rassemblée autour de Vivant Denon, inventeur du musée moderne.

Saturday 13 May, 20:00

A collection Fine Arts, paintings(paints), sculptures, drawings the from XVIth centuries till XIXth centuries, gathered(collected) around living being Denon, inventor of the modern museum.

Crédit : Atelier sérigraphie avec Klaus Walbrou © Emilie Gallay-Wawrzyniak