Récital « Canzonette » par la Cie des Humbles Musée de Vauluisant, 13 mai 2023, Troyes.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 22:30, 22:45 ⤏ 23:15, 23:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

« Canzonette » est un programme composé de madrigaux italiens de la fin du XVI siècle et du début du XVII siècle. Ces chansons d’amour agrémentaient les soirées et fêtes de la noblesse du nord de l’Italie depuis le début de la Renaissance.

Tout en délicatesse, mêlant aux transports amoureux les affres des sentiments non partagés, la musique emprunte les rythmes des danses populaires comme pour faire comprendre à l’auditeur l’ironie universelle de la situation de l’amoureux qui s’enchaine lui-même à l’objet de son désir.

Deux compositeurs seront à l’honneur. A côté de 2 madrigaux de l’immense Monterverdi, nous ferons entendre 2 pièces de l’un de ses prédécesseurs, tombé dans l’oubli, Antonio Morsolino.

Les 6 chanteurs de l’ensemble de la Cie des Humbles, sous la direction de Xavier Claverie-Rospide, accompagnés d’une viole de gambe et d’un luth recréés le temps d’une nuit l’ambiance des soirées qui pouvaient être organisées dans cet hôtel particulier au cœur de la Renaissance française.

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant 10000 Troyes Aube Grand Est

http://www.musees-troyes.com

L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph). En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique). La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

Crédit : © Aube Musique Ancienne