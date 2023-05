Déambulation Lyrique Musée de Tahiti et des Îles Punaauia Catégorie d’Évènement: Punaauia Déambulation Lyrique Musée de Tahiti et des Îles, 13 mai 2023, Punaauia. samedi 13 mai 2023 – 18:00 ⤏ 19:00 Nuit européenne des musées 2023 Entrée libre Handicap moteur. Gratuit L’ATELIER LYRIQUE , en partenariat avec le Conservatoire artistique de la Polynésie Française, proposera une déambulation de 60 minutes dans la cours intérieure de Te fare Iamanaha :

* POÉTIQUE

(Baudelaire, 3 extraits des fleurs du mal),

* VOCALE

(Gounod. Fauré. Weber. Disney)

* MUSICALE

(violoncelle. Bach Haendel..)

