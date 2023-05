Œuvre en ballade de Orama Nigou Musée de Tahiti et des Îles Punaauia Catégorie d’Évènement: Punaauia Œuvre en ballade de Orama Nigou Musée de Tahiti et des Îles, 13 mai 2023, Punaauia. samedi 13 mai 2023 – 17:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023 entrée libre Handicap moteur. Gratuit L’artiste Orama Nigou proposera dans les jardins de Hiti, une série d’oeuvres installées dans le jardin, invitant à la déambulation poétique.

Une ballade artistique autour du thème de la plume, questionnant l’importance de cet élement dans la culture polynésienne, ancestrale et comtemporaine.

Un livret de parcours sera réalisé par l'associtaion des amis du musée.

Saturday 13 May, 17:00
Ballad work by Orama Nigou
European Night of Museums 2023

