Visite du musée et de la prieurale Musée de Souvigny Souvigny Catégories d’Évènement: Allier

Souvigny Visite du musée et de la prieurale Musée de Souvigny, 13 mai 2023, Souvigny. samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023 . Gratuit Les musées et jardins de Souvigny ouvriront gratuitement leurs portes au public de 20h à 22h, samedi 13 mai 2023.

Au programme :

20h30 : présentation de l’exposition temporaire « Trésors d’un prieuré clunisien »

De 21h à 22h : visite guidée de l’église prieurale accès à la Chapelle vieille des ducs de Bourbon et à la sacristie baroque.

Entrées et visites gratuites

Renseignements et réservations : 04 70 43 99 75 ou [musee.souvigny@wanadoo.fr](mailto:musee.souvigny@wanadoo.fr) Musée de Souvigny Place Aristide Briand, 03210 Souvigny, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France 03210 Souvigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-souvigny.com/Souvigny/Culture/Culture_Musee_Accueil.html Saturday 13 May, 20:00 Crédit : ©muséedesouvigny Détails Catégories d’Évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Musée de Souvigny Adresse Place Aristide Briand, 03210 Souvigny, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Souvigny Departement Allier

Musée de Souvigny Souvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souvigny/

Visite du musée et de la prieurale Musée de Souvigny 2023-05-13 was last modified: by Visite du musée et de la prieurale Musée de Souvigny Musée de Souvigny 13 mai 2023 Allier nuit des musées Souvigny nuit des musées

Souvigny Allier