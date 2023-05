La chambre d’Aliénor / Tempus Fugit par l’Ensemble Beatus Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 13 mai 2023, Saint-Antoine-l'Abbaye.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

La chambre d’Aliénor / _Tempus Fugit_

### par l’Ensemble Beatus

### Fondé et dirigé par Jean-Paul Rigaud, l’Ensemble Beatus est spécialisé dans l’interprétation du répertoire vocal du IXème siècle à l’aube de la Renaissance. La chambre d’Aliénor évoque l’environnement de la femme hors du commun que fut Aliénor d’Aquitaine. Protectrice des arts et des lettres elle est entourée, tout au long de sa vie, des plus grands troubadours, trobairitz et trouvères. À l’occasion de la Nuit des musées, la création chorégraphique _Tempus Fugit_ prolonge l’expérience sur une musique originale pour vièle et percussion.

Installé au cœur du village de Saint-Antoine-l’Abbaye, classé parmi les « Plus beaux villages de France », le musée départemental constitue un ensemble remarquable intimement lié à l’histoire du site abbatial. Implanté en cinq lieux, le musée permet de découvrir l’histoire de l’Abbaye et de l’ordre des hospitaliers de Saint-Antoine de façon vivante et interactive. L’exposition « Quand le parfum portait remède » séduit petits et grands avec la découverte originale et sensible du rôle des parfums à travers l’histoire. Des expositions temporaires sont également proposées chaque année. Enfin, le jardin médiéval et la boutique sont là pour que chacun garde un souvenir parfumé, ludique ou plus sérieux… de sa visite au musée.

Le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie du réseau des 11 musées départementaux de l’Isère dont l’entrée est gratuite.

