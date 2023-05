Visite à la lampe torche de l’exposition « Néolithique. Les villages de Chalain & Clairvaux, patrimoine de l’humanité » Musée de préhistoire des gorges du verdon, 13 mai 2023, Quinson.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Musée de préhistoire des gorges du verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson 04500 Quinson Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.museeprehistoire.com

Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon, le musée de préhistoire présente le résultat de 50 années de fouilles dans le Verdon. Assistez à l’évolution des modes de vie en parcourant l’exposition permanente rythmée par des reconstitutions de scènes en 3D de vie préhistorique, des animation multimédias et interactives et l’insolite troupeau d’animaux préhistoriques grandeur nature.

Saturday 13 May, 20:30

Located at the heart of the Regional Nature park of Verdon, the museum of prehistory presents the result(profit) of 50 years of excavations(searches) in Verdon. Attend the evolution of lifestyles by travelling(browsing) the permanent exhibition given rhythm by reconstructions of stages(scenes) there 3D of prehistoric life, multimedia animation and interactive and unusual herd of full-scale prehistoric animals.

Crédit : ©MPGV