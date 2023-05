Les mystères du feu Musée de Préhistoire de Solutré, 13 mai 2023, Solutré-Pouilly.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

La maîtrise des techniques de production du feu a permis d’améliorer les conditions de la vie préhistorique. Quelles en sont les secrets ? Quelles traces ont-ils laissé ? Si l’homme a inventé ces techniques, découvrez comment le feu a transformé l’humanité pour toujours…

Musée de Préhistoire de Solutré Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly 71960 Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Parking de la Roche (gratuit)

http://www.rochedesolutre.com

Situé au pied même de la Roche de Solutré, le Musée présente les collections d’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe ; un site de chasse fréquenté depuis plus de 50 000 ans par des hommes qui sont venus chasser,

dépecer et boucaner des milliers de chevaux et de rennes. Il reste à cet emplacement une accumulation d’ossements à l’origine de la légende des chevaux précipités par les chasseurs depuis le sommet de la Roche.

Aménagé sur le célèbre gisement archéologique, le Jardin archéologique et botanique permet de découvrir, sur une superficie d’environ 13 000 m², une grande variété d’espèces végétales caractéristiques du milieu naturel ainsi que les résultats essentiels des recherches archéologiques.

Un sentier balisé vous conduit à travers un parcours ponctué de huit stations.

Saturday 13 May, 21:00

Located at the very foot of the Roche de Solutré, the Museum presents the collections of one of the richest prehistoric deposits in Europe; a hunting site frequented for more than 50,000 years by men who came to hunt, skin and boucaner thousands of horses and reindeer. There remains at this site an accumulation of bones at the origin of the legend of the horses precipitated by the hunters from the summit of the Rock. The Archaeological and Botanical Garden, located on the famous archaeological site, offers an area of approximately 13,000 m², an opportunity to discover a wide variety of plant species characteristic of the natural environment and the essential results of archaeological research. A marked path leads you through a path punctuated by eight stations.

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay