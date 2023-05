Commandant Coustou, concert de musique caribéenne Musée de Pontarlier, 13 mai 2023, Pontarlier.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Pour finir la soirée en beauté et en musique, le groupe Commandant Coustou vient enchanter nos oreilles au son des musiques cubaines, de calypso et haïtiennes.

Venez prendre le large et danser au rythme des Caraïbes !

Attention : nombre de places limité.

Musée de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Centre Ville 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/musee/infos_pratique_musee.php

Créé en 1977, le Musée de Pontarlier occupe l’une des plus anciennes demeures de Pontarlier (XVème siècle). Le bâtiment a conservé un bel ensemble de vitraux de style Art Nouveau et des poutres ornées de motifs historiés peints, datées du XVIIème siècle.

Le Musée de Pontarlier présente sur trois niveaux des collections liées à l’histoire de Pontarlier et à celle de l’absinthe, des collections archéologiques (de la Préhistoire au Moyen-Âge), des peintures comtoises et des faïences.

Des expositions temporaires sont organisées régulièrement sur des sujets variés.

Saturday 13 May, 21:00 Commander Coustou, Caribbean music concert European Night of Museums 2023

Created in 1977, the Museum of Pontarlier occupies one of the most old(former) houses of Pontarlier (XVth century). The building(ship) kept(preserved) beautiful set(group) of stained-glass windows of style Art nouveau and beams adorned with historiés painted motives, dated the XVIIth century.

The Museum of Pontarlier presents on three levels of collections bound(connected) to the history(story) of Pontarlier and to that some absinthe, of archaeological collections (of the Prehistory in Middle Ages), from the Franche-Comté paintings(paints) and earthenwares. Temporary exhibitions(exposures) are regularly organised on various subjects.

Crédit : ©Bruno Verrier