Découverte du musée à la belle étoile Musée de plein air des maisons comtoises, 13 mai 2023, Nancray.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit | Sur inscription

Dans une ambiance intimiste propice à la découverte, poussez les portes des maisons et profitez d’un moment unique.

Musée de plein air des maisons comtoises Rue du musée, 25360 Nancray 25360 Nancray Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez sur 15 ha un musée éco’logique unique en France. Authentique fruitière à comté, ferme à tuyé, maison de grès rose et son charri, grange à colombage… pas moins de trente édifices traditionnels comtois des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, avec mobilier d’époque, ont été démontés de leur lieu d’origine et remontés sur le site.

Discover on 15 hectares, an eco museum’ unique(only) logic in France. Authentic fruit in county, farm in tuyé, house of pink sandstone and its charri, half-timbered barn not less than thirty from the Franche-Comté traditional buildings of the 17th, 18th and 19th centuries, with period furniture, were disassembled(taken down) of their place of origin and gone back up(raised) on the site.

Crédit : ©Musée des maisons comtoises