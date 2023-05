Musée de Paléontologie Christian Guth : visite à la lampe torche Musée de Paléontologie Christian Guth, 13 mai 2023, Chilhac.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30, 21:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

sur inscription. . Gratuit 0471774726, musee.chilhac@gmail.com

Suivez Fabien à la lampe de poche dans le musée et ses réserves cachées…

Musée de Paléontologie Christian Guth Rue du Chateau, 43380 Chilhac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 43380 Chilhac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes stationnement sur le parking à l’entrée du village

Mammouths méridionaux, mastodontes d’Auvergne, Eucladocéros et autres mammifères se côtoient dans ce petit musée ne présentant que des ossements fossiles trouvés à Chilhac

Saturday 13 May, 20:00, 21:30

Southern mammoths, mastodons of Auvergne, Eucladocéros and other mammals rub shoulders in this small museum presenting only fossil bones found in Chilhac

Crédit : ©musée de paléontologie