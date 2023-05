Animation jeune public : fabrique ton badge viking ! Musée de Normandie Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Animation jeune public : fabrique ton badge viking ! Musée de Normandie, 13 mai 2023, Caen. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023 Dès 5 ans. . Gratuit Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen 14000 Caen Calvados Normandie http://www.musee-de-normandie.fr Saturday 13 May, 19:30 Crédit : © Musée de Normandie – Ville de Caen / Atelier BeauVoir Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Musée de Normandie Adresse Le Château, 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados

Musée de Normandie Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Animation jeune public : fabrique ton badge viking ! Musée de Normandie 2023-05-13 was last modified: by Animation jeune public : fabrique ton badge viking ! Musée de Normandie Musée de Normandie 13 mai 2023 Caen nuit des musées Calvados nuit des musées

Caen Calvados