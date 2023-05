Évènement pour la Nuit des Musées Musée de maréchal Joffre, 13 mai 2023, Rivesaltes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 20:30 ⤏ 21:00, 21:00 ⤏ 21:30, 21:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

entrée libre . Gratuit

Cette année encore, le musée-maison natale du maréchal Joffre vous accueillera.

Situé dans le vieux Rivesaltes, cette vieille maison catalane vous permettra de découvrir :

au rez de chaussée, dans ce qui était l’atelier de tonnelerie de son père, la vie et la carrière du premier des maréchaux de France de la République,

au premier étage dans l’appartement de la famille Joffre, outre la chambre natale avec son alcôve, vous pourrez admirer dans le bureau, meublé avec les éléments authentiques qui se trouvaient avenue de Lamballe à Paris et où il a écrit ses mémoires, les cadeaux offerts par le catalans de Barcelone, notamment l’albun « Catalunya à Joffre » prêté 3 fois pour des expositions internationales et recemment restauré, l’allégorie offerte en 1920 par les catalans d’Amérique du Sud ainsi que divers bronzes et objets.

le 2ème étage, ancien grenier, est consacré à la Bataille de la Marne et diffuse en continu 2 petits films « d’actualité » de 1931, ses funérailles nationales à Paris et l’inauguraton de la statue équestre de Rivesaltes.

Housed in its native house, the Joffre Museum welcomes you on 200 m2. On the ground floor, in what was his father’s cooperage workshop, his career and his life are evoked. The family apartment on the first floor has been restored, birth room, kitchen, office furnished with the authentic elements that were in Paris presents the gifts offered by the Catalans of Barcelona, including the album « Catalunya a Joffre ». The second floor, an ancient straw, is dedicated to the Battle of the Marne.

