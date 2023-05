Visite théâtralisée Musée de l’Ordre de la Libération, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Inscription obligatoire . Gratuit | Sur inscription https://www.ordredelaliberation.fr/fr/visite-theatralisee-memoires-vives-2

Les comédiens vous conduisent à travers le musée. Ils incarnent tour à tour de grandes figures de la Résistance, connues et inconnues.

Laissez-vous conduire dans le musée par cinq grandes figures de la Seconde Guerre mondiale. Vous serez plongés dans la clandestinité de la Résistance intérieure et le poids du système concentrationnaire mais aussi dans l’aventure incroyable des combats en Afrique et de la libération de la France. Ces exemples de courage et de bravoure sont à découvrir en famille, à partir de 8 ans.

Ce spectacle est co-écrit par Xavier Depoix, Nicolas Dereatti et Ambre Kuropatwa de la compagnie Ankréation.

Musée de l’Ordre de la Libération 129 rue de grenelle 75007 Paris 75007 Paris Paris Île-de-France Hôtel national des Invalides – esplanade des Invalides 129 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.ordredelaliberation.fr/

Niché au cœur de l’Hôtel des Invalides, le musée de l’Ordre de la Libération est dédié à l’ordre mythique fondé par le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale et aux Compagnons de la Libération.

Les collections du musée retracent le parcours courageux d’hommes et de femmes, de combattants de la France libre, des résistants de l’intérieur et de ceux qui ont été déportés pour avoir résisté à l’oppression nazie.

Pour découvrir l’exposition permanente tout en s’amusant, nous vous proposons de mener l’enquête en famille ! Grâce au livret jeu et au parcours enfant, les Compagnons de la Libération n’auront plus de secret pour vous.

Les activités au musée

Les enfants peuvent fêter leur anniversaire au musée, en découvrant la Résistance à travers un atelier ludique et rempli d’histoire puis en prenant leur goûter au sein des Invalides.

Il est également possible au musée de participer à des visites théâtralisées les dimanches après-midi et des visites-ateliers pour créer et apprendre, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.

Bientôt au musée

Le musée de l’Ordre de la Libération s’efforce de proposer une programmation diversifiée, originale et créative : un jeu multimédia interactif !

Saturday 13 May, 21:30

Nestled in the heart of the Hotel des Invalides, the museum of the Order of the Liberation is dedicated to the mythical order founded by General de Gaulle during the Second World War and to the Companions of the Liberation.

The museum’s collections trace the courageous journey of men and women, fighters of free France, resistance fighters from within and those who were deported for resisting Nazi oppression.

To discover the permanent exhibition while having fun, we suggest you to conduct the investigation as a family! Thanks to the booklet and the children’s journey, the Companions of the Liberation will have no more secrets for you.

Activities at the museum

Children can celebrate their birthday at the museum, discovering the Resistance through a playful workshop full of history and then taking their tea in the Invalides.

It is also possible for the museum to participate in theatrical tours on Sunday afternoons and workshop tours to create and learn, on Wednesday afternoons and during

