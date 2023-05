Musée de l’industrie textile, mise en lumière MUSEE DE L’INDUSTRIE TEXTILE 38200 VIENNE, 13 mai 2023, Vienne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

LE MUSÉE SUR SON 31

Rendez-vous au musée pour une mise en lumière des machines textiles et pour déambuler dans les collections, comme vous ne les aviez jamais vues.

En partenariat avec l’Asso’Lumière par la licence pro conception et management en éclairage à l’iaelyon.

MUSEE DE L’INDUSTRIE TEXTILE 38200 VIENNE 4, rue Victor-Faugier 38200 Vienne 38200 Vienne Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée retrace l’histoire de l’industrie textile viennoise. Véritable boum économique à partir de XVIIe siècle jusqu’à une époque pas si lointaine, l’activité drapière dévoile ses secrets et remet à l’honneur celles et ceux qui prirent part à son essor.

Saturday 13 May, 20:00

The museum traces the history of the Viennese textile industry. A veritable economic boom from the seventeenth century to a not-so-distant time, drapery unveils its secrets and honours those who took part in its rise. © Vienna-Condrieu Agglomeration

