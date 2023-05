Pierre Loti en images : projection extérieure Musée de l’Île d’Oléron, 13 mai 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 23:00 Projection de peintures de paysages oléronais dans le jardin du musée

Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Pierre Loti en images !

A partir de 21h30, les visiteurs pourront découvrir une sélection de photos de Pierre Loti en lien avec la nouvelle exposition temporaire.

Ces images seront projetées sur la façade du musée.

(sous réserve des conditions météo)

Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

http://www.musee-ile-oleron.fr

Le musée présente une synthèse de l’histoire et de l’ethnographie de l’île d’Oléron. Sa collection permanente présente l’évolution des hommes sur le territoire insulaire du Néolithique à nos jours et permet de suivre les thèmes principaux comme la saliculture, la viticulture, le gemmage, les pêches, les costumes traditionnels, l’habitat…

© Musée de l’Île d’Oléron

Saturday 13 May, 21:30

The museum presents a synthesis of history(story) and of ethnography of the Ile d’Oléron. Its permanent collection presents the evolution of the men(people) on the insular territory of the Neolithic in our days and allows to follow main themes as saliculture, viticulture, tapping, peaches, traditional suits(costumes), housing environment…

© Museum of the Ile d’Oléron

Crédit : © le musée de l’île d’Oléron