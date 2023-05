Exposition Temporaire – Aéro Art, sur l’Art et l’Aviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes Exposition Temporaire – Aéro Art, sur l’Art et l’Aviation Musée de l’Hydraviation, 13 mai 2023, Biscarrosse. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023 Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap moteur. Gratuit L’artiste Aline Gonzalez, Peintre officiel de l’Air et de l’Espace depuis 2021, présente ses œuvres à l’occasion de l’exposition temporaire du Musée de l’Hydraviation de Biscarrosse. Son travail de représentation à l’aide des tampons encreurs sur les thèmes de l’hydraviation, des pionniers de l’aviation et finalement de l’espace véhicule les valeurs et le renom de l’Aviation militaire et civile française. Art et aviation, deux sujets qui vous semblent éloignés, c’est pourquoi cette exposition vous invite à explorer leur connivence, car l’un et l’autre font appel à notre imaginaire. Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse 40600 Biscarrosse Landes Nouvelle-Aquitaine Saturday 13 May, 19:30 Crédit : © Collection Musée de l’Hydraviation, Ville de Biscarrosse Détails Catégories d’Évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Musée de l'Hydraviation Adresse 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Ville Biscarrosse Departement Landes

