Simulateur de vol et démonstration imprimante 3D Musée de l’Hydraviation, 13 mai 2023, Biscarrosse.

samedi 14 mai 2022 – 19:30 ⤏ 23:59 | samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:59 Initiation au simulateur de vol et démonstration d’une imprimante 3D

Handicap moteur. Gratuit

Les membres de l’Association des Amis du Musée propose des séances de simultaeur de vol et des ateliers de démonstrations autour d’une imprimante 3D.

Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse 40600 Biscarrosse Landes Nouvelle-Aquitaine

14 May 2022 and 13 May 2023 Flight simulator and 3D printer demonstration Introduction to the flight simulator and demonstration of a 3D printer

Crédit : ©Musée de l’Hydraviation