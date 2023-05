Visites flash de l’exposition « A Plume ! » Musée de l’hôtel Sandelin, 13 mai 2023, Saint-Omer.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

sur réservation Handicap moteur. Gratuit 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Profitez de visites flash de l’exposition _A Plume ! Parades et sexe chez les oiseaux_ (20 min.)

– 21h : La parade

– 21h30 : L’accouplement

– 22h : L’œuf et la nidification

– 22h30 : De la sortie de l’œuf à celle du nid

Plus d’informations sur l’exposition : [https://www.musees-saint-omer.fr/exposition_a_plume/](https://www.musees-saint-omer.fr/exposition_a_plume/)

Musée de l’hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer 62500 Saint-Omer Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le Musée de l’hôtel Sandelin est l’un des principaux Musées de France du Nord-Pas-de-Calais. Occupant un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, il vous propose un parcours exceptionnel parmi près de 3000 œuvres allant du Moyen Âge au XIXe siècle : armes, tableaux, céramiques, pipes ou encore objets d’orfèvrerie.

The Sandelin Hotel Museum is one of the main museums of France in Nord-Pas-de-Calais. Occupying a magnificent mansion of the eighteenth century, it offers an exceptional route among nearly 3000 works ranging from the Middle Ages to the nineteenth century: weapons, paintings, ceramics, pipes or objects of goldsmith.

Crédit : ©8Kstories, musées de Saint-Omer