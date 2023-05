Video Mapping Festival #6 : SAINT-OMER – Musée Sandelin Musée de l’hôtel Sandelin, 13 mai 2023, Saint-Omer.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

entrée libre . Gratuit

Après l’Auditorium Saint-Jean et la Cathédrale Notre-Dame, le Video Mapping Festival revient pour une 3e édition à Saint-Omer à l’occasion de la Nuit européenne des musées, et vous propose cette fois un video mapping immersif dans la cour du Musée Sandelin, en lien avec la grande exposition À plumes.

[www.videomappingfestival.com](http://www.videomappingfestival.com)

Facebook : Video Mapping Festival

Organisé par les Rencontres Audiovisuelles, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France et la Ville de Saint-Omer.

Musée de l’hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer 62500 Saint-Omer Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le Musée de l’hôtel Sandelin est l’un des principaux Musées de France du Nord-Pas-de-Calais. Occupant un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, il vous propose un parcours exceptionnel parmi près de 3000 œuvres allant du Moyen Âge au XIXe siècle : armes, tableaux, céramiques, pipes ou encore objets d’orfèvrerie.

Saturday 13 May, 22:00

The Sandelin Hotel Museum is one of the main museums of France in Nord-Pas-de-Calais. Occupying a magnificent mansion of the eighteenth century, it offers an exceptional route among nearly 3000 works ranging from the Middle Ages to the nineteenth century: weapons, paintings, ceramics, pipes or objects of goldsmith.

Crédit : ©Video-Mapping-Festival-2022-Amiens-hotel-de-ville-(c)RencontresAudiovisuelles