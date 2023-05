« La classe, l’œuvre ! » : Belle qui tiens ma vie Musée de l’Hospice Saint-Roch, 13 mai 2023, Issoudun.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

La Renaissance est mise à l’honneur par les élèves de CE1 de Mme Dupont de l’école primaire de Reuilly à travers **une pavane et un chant** « **Belle qui tiens ma vie »** écrit en 1589 par Thoinot Arbeau.

Explorer un chant et une danse de la Renaissance au sein des espaces de l’ancien Hôtel-Dieu d’Issoudun leur a donné un joli contexte pour approcher l’histoire, découvrir l’ancien français et les codes de la danse de cour lente du XVIe siècle. Les répétitions et le chant ont été filmés au sein de la chapelle du musée dont le décor est daté de la fin du XVe-début XVIe siècle.

Un écran installé dans la chapelle permettra au public de découvrir leur création et les élèves sont attendus pour raconter leur belle aventure!

Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun 36100 Issoudun Indre Centre-Val de Loire

Reconnu pour la qualité de son architecture et de ses collections, le musée d’Issoudun séduit aussi par l’alliance de l’ancien et du contemporain.

Installé dans un Hôtel-Dieu créé au moyen âge, le musée présente des œuvres remarquables telles que les Arbres de Jessé dans la chapelle gothique, deux sculptures monumentales uniques en Europe, ainsi que l’apothicairerie du XVIIe s présentant 379 pots visibles depuis la cour et le jardin de simples. L’aile contemporaine du musée accueille des collections d’art extra-européen et des expositions d’art des XXe et XXIe siècles.

De l’archéologie aux Beaux-arts, en passant par la médecine et l’art nouveau, ses riches collections surprennent par leur diversité.

Enfin, un parc de sculptures, aménagé sur les anciens jardins, potagers et vergers de l’hospice, présente 19 artistes modernes et contemporains.

