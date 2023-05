Concert intergalactique Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont, 13 mai 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap intellectuel | Handicap visuel | Handicap moteur. Gratuit

L’école de musique Lili Boulanger de Saint-Nicolas d’Aliermont vous entraîne sur des airs inspirés de la science-fiction …

Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 48 rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime Normandie Place de parking personne en situation de handicap moteur devant le musée, parking à proximité

http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Le Musée de l’horlogerie est un pôle culturel unique en Normandie. Il retrace, le long d’un parcours de visite interactif et ludique, l’histoire de l’horlogerie et de la précision, savoir-faire original de la commune depuis le XVIIIe siècle. A travers les collections, les documents et l’atelier des horlogers, entrez dans l’univers de la mesure du temps.

Saturday 13 May, 20:00

The Musée de l’horlogerie is a unique cultural centre in Normandy. It retraces, along an interactive and fun tour, the history of watchmaking and precision, original know-how of the town since the eighteenth century. Through collections, documents and the watchmakers’ workshop, enter the world of time measurement.

Museum of Watchmaking

