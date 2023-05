Découvrez gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme ! Musée de l’Homme Paris Catégorie d’Évènement: Paris Découvrez gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme ! Musée de l’Homme, 13 mai 2023, Paris. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023 Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit Tout au long de la nuit, immergez-vous dans la Galerie de l’Homme et explorez les grandes thématiques de l’humanité à travers trois questions : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris 75116 Paris Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ Saturday 13 May, 19:30 Crédit : Musée de l’Homme © MNHN – J.-C. Domenech Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 place du Trocadéro 75016 Paris Ville Paris Departement Paris

Découvrez gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l'Homme ! Musée de l'Homme 2023-05-13

