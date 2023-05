Visite théâtralisée « les guides contemporains » Musée de l’étang de thau, 13 mai 2023, Bouzigues.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Sur réservation (dans la limite des places disponibles) Handicap moteur. Gratuit musee.etang@agglopole.fr, 00467783357

Participez à une visite drôle et décalée accompagné de Clotilde et Boniface Granjeu, guides incompétents chargés de vous faire découvrir votre patrimoine ! Découvrez le Musée de l’étang de Thau comme vous ne l’avez jamais vu ! Animée par la Compagnie Art Scène Lutin.

Musée de l’étang de thau 7, quai du Port de Pêche, 34140, Bouzigues 34140 Bouzigues Hérault Occitanie

Saturday 13 May, 20:30 Theatrical visit « the contemporary guides » European Night of Museums 2023

Crédit : ©Art Scène Lutin