samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Dans le cadre de l’opération nationale « La Classe, l’Œuvre ! » proposée par les Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale, les élèves d’une classe élémentaire d’Agde réaliseront une médiation autour de l’emblema de mosaïque « Apollon et Marsyas » dont on fête cette année les vingt ans de sa découverte. Les élèves vous conteront cet épisode mythologique d’après l’iconographie (décor, personnages, paysage…) et vous feront découvrir les techniques de réalisation.

Le Musée de l’Ephèbe présente de riches collections archéologiques découvertes depuis plus de 40 ans dans les eaux de la région d’Agde : Hérault, mer et étang de Thau. Tous ces objets témoignent du riche passé d’Agde, ancienne colonie grecque du VIe s. av. J.-C., connue sous le nom d’Agathé Tyché, qui fut un port important et un acteur majeur dans le commerce maritime antique.

The Museum of Ephèbe presents rich archaeological collections discovered for more than 40 years in waters of the region of Agde: The Hérault, sea and Etang de Thau. All these objects manifest the rich past of Agde, the old(former) Greek colony(summer camp) of the VIth century s. av(avenue). J.-C., known as Agathé Tyché, which was an important port(bearing) and a leading player in the ancient maritime business(trade).

