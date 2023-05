Les Dames de Choeur Musée de l’école publique de Chevregny, 13 mai 2023, Chevregny.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Libre participation Handicap moteur. Gratuit

Créé en septembre 2019 sous l’impulsion de Betty Druart, l’ ensemble vocal des Dames de Choeur répond à une envie commune : mêler la bonne humeur, l ‘amitié et l’ exigence. Cette joyeuse bande réunit 16 femmes qui aiment chanter, rire, partager la musique comme le reste…Leur répertoire va du classique à la chanson française, en passant par la pop ou le jazz. Daft punk, Stromae, Eurythmics, Lady gaga, Bobby Lapointe et Renaud côtoient des chants traditionnels irlandais ou africains sur des arrangements variés qui recèlent souvent quelques surprises !

Musée de l’école publique de Chevregny 38 rue Principale 02000 Chevregny 02000 Chevregny Aisne Hauts-de-France accès PMR

https://www.museechevregny.fr/

Le Musée Départemental de l’école Publique, créé en 1982 dans l’ancienne école communale de Chevregny, vous permet de revivre l’école telle qu’elle était au début du 20ème siècle. La salle de classe a été reconstituée, avec son tableau noir et ses grandes cartes géographiques, des documents, livres et matériels utilisés à cette époque vous sont présentés. Des animations audio-visuelles témoignent de l’atmosphère qui régnait alors dans l’école.

Saturday 13 May, 20:00

The Departmental Museum of the Public School, created in 1982 in the former communal school of Chevregny, allows you to relive the school as it was at the beginning of the 20th century. The classroom has been reconstructed, with its blackboard and large geographical maps, documents, books and materials used at that time are presented to you. Audio-visual animations testify to the atmosphere that reigned in the school.

Crédit : ©Les Dames de Choeur