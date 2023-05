Visite « La collection Lemercier » Musée de l’échevinage, 13 mai 2023, Saintes.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Au gré des salles, découvrez les œuvres du fonds Lemercier qui a donné naissance au Musée des Beaux-Arts de Saintes. (Musée de l’Échevinage)

Musée de l’échevinage 29 ter rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France 17100 Saintes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

http://www.ville-saintes.fr

Cet ancien Hôtel de Ville de Saintes du XVIIIe siècle abrite depuis 1978 des collections de peintures, sculptures et céramiques, datées du XVe au XXe siècles.

Des scènes de guerre aux évocations religieuses, des paysages flamands au littoral atlantique, d’une jeune fille à la rose aux porcelaines de Chine, les collections traversent les époques et les pays du monde entier, et emmènent le visiteur au cœur de l’histoire de l’art.

Les enfants peuvent s’approprier les lieux grâce à des livrets de visite disponibles à l’accueil et des jeux mis à leur disposition à chaque étage.

Une boutique à l’accueil du musée vous permettra de conserver un souvenir de votre visite.

Dans la cour, la boutique – restaurant La Musardière vous accueillera pour une pause gourmande.

This former 18th-century Town Hall of Saintes houses since 1978 collections of paintings, sculptures and ceramics, dating from the 15th to the 20th centuries. From war scenes to religious evocations, from Flemish landscapes to the Atlantic coast, from a girl with a rose to Chinese porcelain, the collections cross eras and countries around the world, and take the visitor to the heart of art history. The children can appropriate the place thanks to visit booklets available at the reception and games made available to them on each floor. A shop at the museum reception will allow you to keep a souvenir of your visit. In the courtyard, the boutique – restaurant La Musardière will welcome you for a gourmet break.

Crédit : ©Ville de Saintes