Restitution du dispositif « La classe, l’œuvre » Musée de l’Aurignacien, 13 mai 2023, Aurignac.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Exposition et présentation des travaux des élèves d’Aurignac dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ». Les élèves ont travaillé toute l’année à la création de travaux artistiques en lien avec les collections du musée. Ils seront présents pour présenter leurs œuvres.

Musée de l’Aurignacien 31420 Aurignac 31420 Aurignac Haute-Garonne Occitanie Parking, Accés PMR

http://www.musee-aurignacien.com/

« Dédié à la découverte et à la compréhension de la Préhistoire, le Musée de l’Aurignacien expose les objets provenant des fouilles de l’abri d’Aurignac découvert au XIXe siècle. Abrité dans un bâtiment moderne et lumineux, ce musée s’adresse à tous les publics. Il est parfaitement accessible et dispose d’outils de médiation adaptés et didactiques, ainsi que plusieurs espaces : salle d’expositions temporaires et de conférences, terrasse couverte, cafétéria. »

« Dedicated to the discovery and understanding of prehistory, the Aurignacian Museum exhibits objects from the excavations of the Aurignac shelter discovered in the 19th century. Housed in a modern and bright building, this museum is aimed at all audiences. It is perfectly accessible and has adapted and didactic mediation tools, as well as several spaces: temporary exhibition and conference room, covered terrace, cafeteria. »

