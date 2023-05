Nuit au musée de l’Artillerie : Expositions et activités ludiques pour les jeunes Musée de l’Artillerie, 13 mai 2023, Draguignan.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée gratuite, 30 places pour chaque visite guidée, 15 places pour chaque jeu Handicap moteur. Gratuit 0483081386, musee.artillerie@worldonline.fr

Le temps d’une soirée, accompagnés de médiateurs, partez à la découverte du musée de l’Artillerie mis en lumière et de toute la richesse de ses collections sous l’angle du divertissement !

Un moment privilégié pour (re) découvrir l’exposition « Une histoire de cartes. »

Programme :

19h30 : visite guidée de la collection permanente et de l’exposition temporaire « Une Histoire de Cartes ».

20h30 : jeu « Qui remportera la médaille ? » (à partir de 10 ans) 15 places **sur réservation**

21h00 : visite guidée de la collection permanente et de l’exposition temporaire « Une Histoire de Cartes »

22h00 : chasse au trésor, « Panique au musée » ! A partir de 8 ans, 15 places **sur réservation.**

Musée de l’Artillerie Avenue de la Grande Armée Quartier Bonaparte BP 400, 83300, Draguignan, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 83300 Draguignan Var D59 ou A8

http://musee.artillerie.asso.fr/

Le musée de l’artillerie est un musée historique et scientifique. A travers l’histoire l’évolution des techniques de l’artillerie, le musée déroule sous les yeux des visiteurs l’histoire de la France et des français. Des collections prestigieuses, des reconstitutions, des dioramas et des films permettent un parcours dynamique dans le temps depuis les premiers âges de artillerie (1324) en passant par l’époque napoléonienne, les 2 guerres mondiales, la guerre froide, jusqu’aux conflits de la période actuelle (exposition de matériels modernes tels que : le Roland, le Pluton, le Hawk).

Crédit : ©Musée Artillerie