Venez et écoutez… Battaglia : du champ de bataille à la cathédrale Saint-Louis des Invalides Musée de l’armée, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

réservation en ligne et sur place en fonction des places disponibles Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription reservations@musee-armee.fr

**_La Noise des batailles : chansons de guerre et messes de batailles dans l’Europe de la Renaissance_** par l’ensemble Sorbonne Scholars

Dans des polyphonies à 4 voix ou plus, les 50 choristes et instrumentistes de l’ensemble Sorbonne Scholars se livrent à une démonstration du genre de la _battaglia_, né en Italie à la Renaissance, où les bruits de la bataille, les cris de ralliement et les sonneries des instruments de musique en usage sur le champ de bataille (trompettes, tambours, fifres et hautbois) sont imités par des onomatopées. L’ensemble vocal est accompagné par un ensemble instrumental comprenant : orgue, violes de gambe, flûtes à bec, cornets à bouquin, serpent et sacqueboutes, hautbois et dulcianes.

Cathédrale Saint-Louis des Invalides

À 21h

Durée : 45 minutes

Musée de l’armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris 75007 Paris Paris Île-de-France Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides RER C Invalides Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité.

http://www.musee-armee.fr

Le musée de l’Armée se situe en l’Hôtel national des Invalides. Monument historique aujourd’hui, il a été édifié sur ordre de Louis XIV pour accueillir vétérans et soldats blessés de ses campagnes. Chef d’œuvre du style classique, grandiose, sobre et élégant, il est aujourd’hui un des grands monuments touristiques parisiens. Son célèbre Dôme doré abrite le tombeau de Napoléon Ier. Le musée de l’Armée occupe une vaste partie des Invalides. Il conserve et présente au public un ensemble exceptionnel d’œuvres et d’objets relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le Moyen Age jusqu’au XXIe siècle, qui en font un des principaux musées d’art et d’histoire militaire au monde.

Saturday 13 May, 21:00

The Musée de l’Armée is located in the Hôtel national des Invalides. A historic monument today, it was built on the orders of Louis XIV to welcome veterans and wounded soldiers of his campaigns. A masterpiece of the classic style, grandiose, sober and elegant, it is today one of the great Parisian tourist monuments. Its famous Golden Dome houses the tomb of Napoleon I. The Musée de l’Armée occupies a large part of the Invalides. It preserves and presents to the public an exceptional collection of works and objects relating to the military history of France, from the Middle Ages to the 21st century, which make it one of the main museums of art and military history in the world.

Crédit : © Jean-Pierre Savina