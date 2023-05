Embarquez avec nous pour un vol de nuit aux côtés de nos hélicoptères ! musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, 13 mai 2023, Dax.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

### _**Nous vous attendons pour un voyage à travers l’histoire de l’aviation légère de l’armée de Terre.**_

Vous pourrez découvrir au plus près les merveilleuses machines à voilure tournante qui ont servies au sein de l’armée de Terre depuis 1954.

Et pour la première fois depuis la création du musée, votre visite se poursuivra dans un nouvel espace d’exposition de 3000 m² où vous seront présentés des aéronefs de la Marine Nationale, de l’Armée de l’Air et de l’Espace, des forces aériennes de la Gendarmerie Nationale et bien d’autres trésors encore …

Venez nombreux pousser la porte du musée le temps d’une nuit et découvrir à nos côtés, l’histoire incroyable des femmes et des hommes de l’aviation légère de l’armée de Terre et de leurs machines.

Des aéronefs en parfait état ainsi que des objets sont présentés. Certaines pièces exposées sont extrêmement rares voir uniques. Lieu de mémoire et d’histoire autant que conservatoire des sciences techniques, le musée permet, par la diversité de ses collections de satisfaire la curiosité des visiteurs de tous âges.

Aircraft in perfect condition as well as objects are presented. Some exhibits are extremely rare or unique. A place of memory and history as well as a conservatory of technical sciences, the museum makes it possible, through the diversity of its collections, to satisfy the curiosity of visitors of all ages.

