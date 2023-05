ART.Y au MASC Musée de l’abbaye Sainte-Croix, 13 mai 2023, Les Sables-d'Olonne.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:15, 22:00 ⤏ 22:15, 23:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Sur réservation . Gratuit 02.51.32.01.16

21h et 22h : Courtes formes chorégraphiques (15’) dans l’exposition « Voir en peinture : la jeune figuration en France au cœur du musée »

23h : REYNES – Dans la Croisée

Entre héritage et modernité, la pièce chorégraphique pour 6 danseuses sous la Croisée interroge ce qui peut être réinventé dans l’usage de la tradition et dans la perméabilité d’un lieu. A l’origine de la construction de la croisée, le cloître a été initié par des religieuses. La chorégraphe Julie Fontès-Trameçon les imagine telles des reines, telles des bacchantes, illustres de leur lieu sacré. Un lieu qui a été aussi traversé par d’autres coiffes : celles des Sablaises. Elles avancent, observent le chaos du monde contemporain droit dans les yeux, se croisent et glissent entre les arcades ; dans un jeu de marches, de postures esthétiques, religieuses et d’élégance ; ou chaque crochet va avoir sa part belle.

Musée de l’abbaye Sainte-Croix Rue de Verdun, 85100 Les Sables-d’Olonne, Vendée, Pays de la Loire, France 85100 Les Sables-d’Olonne Vendée Pays de la Loire

Un bâtiment du XVIIème siècle qui abrite le musée de l’Abbaye Sainte-Croix, consacré à l’art moderne et contemporain : 2.500 m² de vastes salles blanches et des combles en coque de bateau renversé.

Saturday 13 May, 21:00, 22:00, 23:00 ART Y at MASC European Night of Museums 2023

A building(ship) of the XVIIth century which shelters the museum of the Abbey Sainte-Croix, devoted to modern and contemporary art: 2.500 m ² of large white rooms and attic in hull of opposite boat.

