Enquête au musée de l’abbaye Musée de l’Abbaye Saint-Michel, 13 mai 2023, Gaillac.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Cedetjeux propose « Intrigue au musée », une enquête historique autour du vin et du vignoble gaillacois…Venez nous aider à résoudre l’intrigue qui se déroule dans les couloirs sombres et sinueux du musée de l’Abbaye Saint-Michel…En effet, une légende raconte que les Bordelais auraient voulu voler les vins de Gaillac !

Musée de l’Abbaye Saint-Michel Place Saint-Michel, 81600 Gaillac 81600 Gaillac Tarn Occitanie

Ce musée créé dans les sous-sols de l’abbaye Saint-Michel de Gaillac, présente des collections d’objets d’art et de traditions populaires. On peut y découvrir des collections d’archéologie, une galerie consacrée à la vigne et au vin, une autre aux productions de verre et de terre avec une collection particulière de mortiers à sel. On trouve aussi une salle d’art sacré et une salle consacrée au compagnonnage.

This museum created in the basements of the abbey Saint-Michel of Gaillac, present of collections of works of art and popular traditions. It is possible to discover to it collections of archaeology, gallery dedicated to the vineyard(vine) and to the wine, other one in the productions of glass and of earth(ground) with a particular(special) collection of mortar with salt. A room of sacred art and a room dedicated to the trade guilds is also found.

