Nuit des musées 2023 Musée de la Visitation, 13 mai 2023, Moulins.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

[https://www.musee-visitation.eu/](https://www.musee-visitation.eu/)

Musée de la Visitation 4 place ancien palais, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Hôtel particulier du XVIIème siècle avec cours intérieure de la fin du XVème siècle. 100 monastères de la Visitation du monde entier ont déposé 11 000 pièces – broderie, peinture, orfèvrerie, enluminure, sculpture – au Musée International de l’Ordre de la Visitation. Collections allant de 1610 à 2010.

Saturday 13 May, 19:30

Mansion of the seventeenth century with courtyard of the end of the fifteenth century. 100 monasteries of the Visitation from all over the world have deposited 11,000 pieces – embroidery, painting, goldsmithery, illumination, sculpture – at the International Museum of the Order of the Visitation. Collections from 1610 to 2010.

Crédit : © Musée de la Visitation