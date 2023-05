Repas dans le noir Musée de la vigne et du vin d’Anjou, 13 mai 2023, Val-du-Layon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Sur réservation . Sur inscription 0241784275, contact@musee-vigne-vin-anjou.fr, https://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/billetterie/

Repas dans le noir

### Parviendrez vous à reconnaître ce que vous dégustez ?

Participez à une véritable expérience sensorielle dans une des salles du Musée de la vigne et du vin d’Anjou. Durant quelques heures, plongez dans l’obscurité la plus totale, et laissez vous guider lors d’un repas complet, de l’apéritif au dessert, en passant par les plats et les vins. Amusez-vous à reconnaître ce qu’il se trouve dans vos verres et assiettes, et profitez d’un moment d’expérience et de convivialité entre amis.

Réservation obligatoire sur internet ou par téléphone – places limitées.

Deux soirées disponibles (12 et 13 mai 2023)

30€/ personne

Musée de la vigne et du vin d’Anjou Place des vignerons, 49750 Saint-Lambert-du-Lattay, Maine-et-Loire, Pays de la Loire 49750 Val-du-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire Parking pour les voitures et pour les cars attenant au Musée

http://www.musee-vigne-vin-anjou.fr

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au cœur du vignoble de Val de Loire. Plongez dans l’univers du vigneron grâce au parcours de visite présenté dans un ancien cellier. Les vins de la région n’auront plus de secrets pour vous.

