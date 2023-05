Release party LOME + OSTYN Musée de la vie rurale, 13 mai 2023, Steenwerck.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

10€ sur réservation Handicap moteur. Tarif habituel | Sur inscription 03 28 50 33 80

.LOME, gaucher dans un monde à l’envers, sa « main du diable » livre des lignes de basses légères, des arpèges hypnotiques avec ses synthétiseurs analogiques des années 70 et sa guitare folk de la même époque.

Il raconte la nuit, le manque, l’estime de soi, la différence et ces secondes où l’on sait que plus rien ne sera tout à fait pareil.

LOME et sa pop électro folk éthérée aux mélodies entêtantes dévoilent un nouveau spleen envoûtant.

Ostyn c’est l’inspiration des classiques de la chanson française tourmentée et des guitares aériennes de ses héros anglo-saxons. En posant un regard sur le flow et le son de la nouvelle génération

Musée de la vie rurale 49 rue du musée, Steenwerck, Nord, Hauts-de-France 59181 Steenwerck Nord Hauts-de-France

Crédit : ©Michael Lome