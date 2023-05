concert Release party LOME +OSTYN Musée de la vie rurale, 13 mai 2023, Steenwerck.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Tarif habituel 03 28 50 33 80, musee.steenwerck@wanadoo.fr

CONCERT RELEASE PARTY LOME+OSTYN

Michael LOME : Gaucher dans un monde à l’envers, sa « main du diable » livre des lignes de basses légères, des arpèges hypnotiques avec ses synthétiseurs analogiques des années 70 et sa guitare folk de la même époque. Il raconte la nuit, le manque, l’estime de soi, la différence et ces secondes où l’on sait que plus rien ne sera tout à fait pareil. Passionné de littérature, LOME puise son inspiration dans les textes de Baudelaire, Léonard Cohen, Michel Houellebecq, Jean d’Ormesson, Paul Eluard et les poèmes de Robert Desnos. En ressort une plume précise qui dissèque les maux de l’âme.

OSTYN

Au giratoire de la vie, il reste tant de rêves à accomplir. Entre deux âges, c’est le moment pour Ostyn, sous sa pilosité blanchissante, de sacraliser l’envie et de copiner avec son enfant intérieur. Pour être has been il faut avoir été, Ostyn l’assume. Le pire pour lui serait de vivre au Never Been, de s’éteindre alors que la lumière éclaire de nouvelles routes. Ostyn c’est l’inspiration des classiques de la chanson française tourmentée et des guitares aériennes de ses héros anglo-saxons. En posant un regard sur le flow et le son de la nouvelle génération, Ostyn c’est un repas élégant et allégé entre Hubert Félix Thiéfaine, Arman Méliès, robert Smith, Troy von Balthazar, Lomepal et Gaël Faye.

10€ réservations au 03 28 50 33 80 ou [musee.steenwerck@wanadoo.fr](mailto:musee.steenwerck@wanadoo.fr)

[www.musee-steenwerck.com](http://www.musee-steenwerck.com)

Musée de la vie rurale 49 rue du musée, Steenwerck, Nord, Hauts-de-France 59181 Steenwerck Nord Hauts-de-France

Saturday 13 May, 20:30

Crédit : ©Michael LOME