Activités ludiques au musée de la Vie bourguignonne Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant.

Entrée libre . Tarif habituel | Gratuit

Rendez-vous patio des commerces, 1er étage

Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://vie-bourguignonne.dijon.fr/

Le musée de la vie bourguignonne présente un patrimoine ethnographique rural et urbain bourguignon de la fin du XIXème siècle.

Installé dans le Monastère des Bernardines, la visite permet de découvrir la richesse du patrimoine architectural dijonnais et du patrimoine culturel bourguignon. Le Musée de la Vie Bourguignonne offre un parcours qui s’étend sur deux niveaux.

Saturday 13 May, 20:00 Fun activities at the Museum of Burgundy Life Fun activities for young and old alike to discover the museum’s collections while having fun.

The museum of Burgundian life presents a Burgundian rural and urban ethnographic heritage of the end of the 19th century. Installed(Settled) in the Monastery of Bernardines, visit allows to discover the wealth of the Dijon architectural heritage and of the Burgundian cultural heritage. The Museum of Burgundian Life offers a route(course) which extends over two levels.

Crédit : © Stéphane Rouillard