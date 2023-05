Visite guidée et origamis : « La grande cavalcade » Musée de la vénerie, 13 mai 2023, Senlis.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Le musée de la Vénerie de Senlis propose pour la troisième année consécutive une exposition destinée au jeune public du 15 avril au 17 septembre 2023. Intitulée « Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. La grande cavalcade », elle porte sur les relations entre l’homme et le cheval. L’animal, le travail, la chasse, mais aussi le spectacle seront évoqués au travers d’une trentaine d’œuvres et objets.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, une guide sera présente dans la salle pour répondre à toutes vos questions et vous aider à réaliser de jolis origamis.

Musée de la vénerie, 60300 Senlis, France

http://www.musees-senlis.fr

Installé au sein du logis du prieuré Saint-Maurice, le musée de la Vénerie accueille les œuvres d’art et objets que la vénerie – technique cynégétique qui consiste à chasser à courre à l’aide d’une meute de chiens d’ordre – a suscités en grand nombre.

© Musée de la vénerie

Saturday 13 May, 20:30

Installed(Settled) within the lodging house of the priory Saint-Maurice, the museum of the Venery welcomes the oeuvres of art and objects that the venery – cynegetic technique which consists in hunting with hounds by means of a pack of dogs of order – aroused in large numbers.

© Museum of the venery

Crédit : © L. Cure