La classe… Le musée ! Musée de la vénerie, 13 mai 2023, Senlis.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Dès 19h30, les élèves de la spécialité histoire-littérature-philosophie du lycée Saint-Vincent s’empareront des collections du musée pour vous les faire découvrir à travers des médiations décalées. Saynètes, débats philosophiques, lectures de poèmes, etc., sont au rendez-vous pour vous surprendre.

Musée de la vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France 60300 Senlis Oise Hauts-de-France

http://www.musees-senlis.fr

Installé au sein du logis du prieuré Saint-Maurice, le musée de la Vénerie accueille les œuvres d’art et objets que la vénerie – technique cynégétique qui consiste à chasser à courre à l’aide d’une meute de chiens d’ordre – a suscités en grand nombre.

© Musée de la vénerie

Saturday 13 May, 19:30

Installed(Settled) within the lodging house of the priory Saint-Maurice, the museum of the Venery welcomes the oeuvres of art and objects that the venery – cynegetic technique which consists in hunting with hounds by means of a pack of dogs of order – aroused in large numbers.

© Museum of the venery

Crédit : © Leullier