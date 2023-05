Piano au clair de lune – Établissements Félix Tampon Musée de la Tour Prisonnière, 13 mai 2023, Cusset.

C’est à la belle étoile sur le parvis du Musée de ma Tour Prisonnière de Cusset que les Établissements Félix Tampon vous donnent rendez-vous pour un solo de piano au clair de lune.

Derrière cette dénomination bien curieuse et pourtant si réelle, le musée de la Tour Prisonnière vous propose de rentrer dans l’histoire de la ville de Cusset.

Il prend place dans la dernière tour d’artillerie des fortifications de Louis XI (érigées à la fin du XVe siècle) ayant conservé son intégralité.

Cet imposant ouvrage militaire de 18 mètres de haut se déploie sur trois niveaux au plan identique : une vaste salle des gardes voutée en berceau et flanquée sur les trois côtés de casemates triangulaires. Transformée en prison au XVIe siècle, elle l’est restée jusqu’en 1960, ce qui l’a sauvée de la démolition.

C’est depuis 1980 que la Tour Prisonnière abrite le musée municipal. Véritable musée de site, il est consacré à l’histoire et à l’évolution urbanistique de la ville ; le visiteur est invité à découvrir pas à pas des collections de sculptures, de peintures, d’artillerie et autres collections d’arts.

Un parcours révélant un passé riche en constructions religieuses et en actions royales. Jumelé à la visite du musée, chaque été, des guides vous proposent de descendre dans le XVe siècle à la découverte des fameux souterrains de Cusset, vestiges des portes d’entrée des fortifications de Louis XI.

