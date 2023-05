« La classe, l’œuvre ! » : David Hockney et la Tapisserie de Bayeux – Montrer le temps qui passe Musée de la Tapisserie de Bayeux, 13 mai 2023, Bayeux.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Dans le cadre du projet « la classe, l’oeuvre » 4 classes de 4e du collège Alain Chartier de Bayeux propose de » montrer le temps qui passe » en s’inspirant de l’oeuvre de David Hockney « A Year in Normandie ». Exposition d’un travail photo, vidéo, photomontage, dessin, peinture.

Une classe de maternelle présente également ses travaux de réinterprétation de l’œuvre d’Hockney au musée.

Musée de la Tapisserie de Bayeux 13 bis rue de Nesmond, 14400 Bayeux 14400 Bayeux Calvados Normandie

Chef d’oeuvre médiéval réalisé au XIème siècle, la Tapisserie de Bayeux raconte sur près de 70 m de longueur la conquête du trône d’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Considérée comme la première bande dessinée de l’humanité, cette broderie de laine unique au monde, est inscrite au registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

© Tapisserie de Bayeux

Saturday 13 May, 20:00

Medieval masterpiece realised in the XIth century, the Bayeux Tapestry tells on about 70 m of length the conquest of the throne of England by William the Conqueror. Considered as the first comic strip of the humanity, this embroidery of quite unique wool, is registered on the register « Mémoire du Monde » of the UNESCO.

© Tapisserie de bayeux

Crédit : © Bayeux Museum ©David Hockney Inc.