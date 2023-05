Visite libre du musée, et visite à la torche de l’hôtel particulier de Jean George, siège de la SAHC Musée de la Société archéologique et historique de la Charente,, 13 mai 2023, Angoulême.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Visite libre du musée, et visite à la torche de l’hôtel Jean George (milieu du XIXe siècle), siège de la SAHC

Musée de la Société archéologique et historique de la Charente, 44 rue de Montmoreau, 16000 Angoulême Centre Ville 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine Parkings Saint-Martial et du Champ de Mars à proximité

https://sahcharente.fr

Hôtel particulier du milieu du XIXe siècle. Collections d’archéologie et lapidaires romaines et médiévales, faïences, émaux du Moyen âge au XIXe siècle, etc.

Saturday 13 May, 20:30

Private mansion of the middle of the nineteenth century. Roman and medieval archaeology and lapidary collections, earthenware, enamels from the Middle Ages to the 19th century, etc.

Crédit : ©SAHC